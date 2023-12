Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag

Am Freitag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,30 Prozent höher bei 14 279,36 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,884 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,269 Prozent auf 14 274,58 Punkte an der Kurstafel, nach 14 236,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 319,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 259,83 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,286 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, erreichte der SPI einen Stand von 13 747,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, stand der SPI noch bei 14 596,92 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Wert von 14 346,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,67 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 16,86 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (+ 14,41 Prozent auf 2,19 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,71 Prozent auf 1,92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,38 Prozent auf 4,17 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,82 Prozent auf 9,24 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Leonteq (-18,05 Prozent auf 32,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,38 Prozent auf 0,39 CHF), ams (-5,20 Prozent auf 1,62 CHF), DocMorris (-5,13 Prozent auf 59,15 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-4,59 Prozent auf 101,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 461 784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,957 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie zu erwarten.

