Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Am Dienstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,70 Prozent im Plus bei 16 170,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,235 Prozent schwächer bei 16 020,32 Punkten, nach 16 058,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16 172,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 010,62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, mit 16 263,73 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 174,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 377,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,99 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 12,61 Prozent auf 0,08 CHF), AIRESIS (+ 5,41 Prozent auf 0,39 CHF), LEM (+ 3,67 Prozent auf 1 414,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,15 Prozent auf 11,78 CHF) und Private Equity (+ 3,02 Prozent auf 75,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-11,76 Prozent auf 0,15 CHF), Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-4,37 Prozent auf 4,16 CHF), lastminutecom (-3,13 Prozent auf 19,18 CHF) und Adecco SA (-2,78 Prozent auf 29,42 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 968 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

