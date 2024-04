Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag im Plus

Am Montag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,50 Prozent auf 15 126,73 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,909 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,395 Prozent auf 15 110,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 051,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 15 060,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 126,73 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, notierte der SPI bei 15 328,51 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, bei 14 594,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der SPI einen Wert von 14 859,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 3,82 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Temenos (+ 21,09 Prozent auf 74,35 CHF), Arundel (+ 11,11 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,67 Prozent auf 0,63 CHF), PolyPeptide (+ 3,03 Prozent auf 28,90 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,79 Prozent auf 0,09 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ObsEva (-28,57 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (-11,20 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), HOCHDORF (-9,87 Prozent auf 4,02 CHF) und GAM (-6,35 Prozent auf 0,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 131 871 748 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,361 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2025 präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

