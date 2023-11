Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent höher bei 14 006,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,826 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 13 908,18 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 888,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 028,21 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,640 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 134,02 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, einen Stand von 14 629,86 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 13 946,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gab der Index bereits um 0,270 Prozent nach. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Comet (+ 11,45 Prozent auf 202,40 CHF), DocMorris (+ 11,06 Prozent auf 43,58 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,05 Prozent auf 8,35 CHF), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF) und Montana Aerospace (+ 4,79 Prozent auf 12,70 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Spexis (-24,81 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (-11,20 Prozent auf 0,04 CHF), Idorsia (-6,65 Prozent auf 2,05 CHF), ONE swiss bank (-6,21 Prozent auf 2,72 CHF) und Talenthouse (-4,55 Prozent auf 0,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 11 119 454 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,650 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,79 Prozent.

