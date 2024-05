Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent fester bei 15 158,18 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,880 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,044 Prozent höher bei 15 100,21 Punkten in den Handel, nach 15 093,52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 100,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 221,18 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 155,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der SPI auf 14 694,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Stand von 15 246,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit CI Com SA (+ 43,17 Prozent auf 1,31 CHF), HOCHDORF (+ 27,57 Prozent auf 12,40 CHF), AIRESIS (+ 21,95 Prozent auf 0,50 CHF), Spexis (+ 12,55 Prozent auf 0,06 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,00 Prozent auf 0,62 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Curatis (-7,73 Prozent auf 9,00 CHF), Kudelski (-6,67 Prozent auf 1,40 CHF), ONE swiss bank (-5,33 Prozent auf 3,55 CHF), Dätwyler (-4,35 Prozent auf 189,00 CHF) und INTERROLL (-3,46 Prozent auf 2 930,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 66 345 435 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,315 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

