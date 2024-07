Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent stärker bei 16 079,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 16 042,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 033,01 Punkten am Vortag.

Bei 16 079,01 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 042,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,536 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, notierte der SPI bei 16 114,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 158,81 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Stand von 14 432,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,36 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 8,29 Prozent auf 0,09 CHF), Implenia (+ 1,72 Prozent auf 32,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 1,69 Prozent auf 12,00 CHF), Tecan (N) (+ 1,56 Prozent auf 313,00 CHF) und Adecco SA (+ 1,52 Prozent auf 29,34 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Curatis (-8,08 Prozent auf 6,14 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,48 Prozent auf 0,55 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-2,67 Prozent auf 69,30 CHF), Kudelski (-2,67 Prozent auf 1,46 CHF) und DocMorris (-2,39 Prozent auf 57,15 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 118 151 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,831 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 7,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at