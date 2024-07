Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt im Plus

Der SPI notiert aktuell im Plus.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,76 Prozent auf 16 291,54 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,527 Prozent auf 16 253,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 168,62 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 227,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 320,93 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 031,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 127,32 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 14 485,85 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,82 Prozent. Bei 16 320,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Comet (+ 3,50 Prozent auf 384,00 CHF), Sandoz (+ 3,41 Prozent auf 35,16 CHF), ARYZTA (+ 3,23 Prozent auf 1,69 CHF), Medacta (+ 3,14 Prozent auf 125,00 CHF) und Straumann (+ 3,12 Prozent auf 120,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil DocMorris (-17,52 Prozent auf 47,88 CHF), Barry Callebaut (-10,32 Prozent auf 1 434,00 CHF), Spexis (-8,80 Prozent auf 0,07 CHF), Addex Therapeutics (-5,00 Prozent auf 0,06 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,42 Prozent auf 226,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 744 595 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 244,083 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.

