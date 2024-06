Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch kletterte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 16 165,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,104 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 16 038,86 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 185,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 025,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,383 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 15 677,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 342,63 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 14 918,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,95 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 67,61 Prozent auf 59,00 CHF), Molecular Partners (+ 21,79 Prozent auf 5,45 CHF), Curatis (+ 6,92 Prozent auf 6,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,75 Prozent auf 12,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,28 Prozent auf 10,36 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Spexis (-41,75 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-7,81 Prozent auf 0,25 CHF), Peach Property Group (-7,59 Prozent auf 7,91 CHF), MCH (-7,31 Prozent auf 4,69 CHF) und Idorsia (-6,04 Prozent auf 2,02 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 117 622 634 Aktien gehandelt. Mit 255,003 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

