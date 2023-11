Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne

Derzeit herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent auf 14 139,01 Punkte an. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,849 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 14 117,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 114,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 109,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 149,03 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der SPI bei 13 568,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, lag der SPI bei 14 307,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, betrug der SPI-Kurs 14 160,89 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,674 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 34,48 Prozent auf 0,05 CHF), Villars SA (+ 8,93 Prozent auf 610,00 CHF), Sonova (+ 7,49 Prozent auf 251,20 CHF), SKAN (+ 5,25 Prozent auf 78,20 CHF) und Meier Tobler (+ 4,89 Prozent auf 37,55 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-73,21 Prozent auf 1,05 CHF), Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-22,22 Prozent auf 0,04 CHF), u-blox (-14,03 Prozent auf 85,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-10,34 Prozent auf 260,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 647 546 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 264,638 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Achiko-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,33 Prozent.

