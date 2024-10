Gute Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich am Dienstagmittag fester

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,32 Prozent höher bei 16 294,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,196 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 16 286,80 Punkte an der Kurstafel, nach 16 241,87 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 308,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16 234,71 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der SPI mit 16 504,15 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2024, den Wert von 15 989,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der SPI bei 14 368,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,83 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 7,17 Prozent auf 0,69 CHF), Meyer Burger Technology (+ 6,52 Prozent auf 1,72 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,23 Prozent auf 2,90 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,54 Prozent auf 9,34 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,36 Prozent auf 0,18 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-27,40 Prozent auf 5,30 CHF), Xlife Sciences (-6,17 Prozent auf 28,90 CHF), StarragTornos (-3,57 Prozent auf 43,20 CHF), Molecular Partners (-3,32 Prozent auf 4,23 CHF) und Relief Therapeutics (-2,77 Prozent auf 2,46 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 827 746 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 246,648 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at