Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 14 472,69 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,914 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 14 465,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 434,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 455,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 472,69 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 456,78 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Wert von 14 572,48 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, bei 13 052,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 3,05 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Zählern verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 13,30 Prozent auf 2,47 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,97 Prozent auf 7,60 CHF), VAT (+ 3,46 Prozent auf 346,40 CHF), Molecular Partners (+ 3,17 Prozent auf 3,74 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,29 Prozent auf 10,70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,00 Prozent auf 0,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,04 Prozent auf 5,22 CHF), Helvetia (-2,48 Prozent auf 125,90 CHF), Arbonia (-1,87 Prozent auf 7,87 CHF) und Evolva (-1,75 Prozent auf 2,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ARYZTA-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 450 705 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2023 weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 7,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

