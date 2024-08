Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen

So bewegt sich der SPI am zweiten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 16 321,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 327,65 Zählern und damit 0,096 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 312,06 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 321,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 330,68 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 16 038,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 301,01 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,02 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Ina Invest (+ 4,22 Prozent auf 17,30 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,74 Prozent auf 1,13 CHF), COLTENE (+ 2,72 Prozent auf 52,80 CHF), HOCHDORF (+ 2,57 Prozent auf 7,98 CHF) und Idorsia (+ 1,69 Prozent auf 2,17 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Vetropack A (-1,47 Prozent auf 30,25 CHF), Bellevue (-1,16 Prozent auf 17,10 CHF), Peach Property Group (-1,03 Prozent auf 7,70 CHF), DOTTIKON ES (-0,97 Prozent auf 255,50 CHF) und Sandoz (-0,85 Prozent auf 37,44 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 252,601 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

