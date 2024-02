Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI

Am Mittwoch springt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 14 709,78 Punkte an. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,977 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,111 Prozent auf 14 710,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 694,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 713,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 709,78 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,073 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, mit 14 584,24 Punkten bewertet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 13 867,52 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 14 483,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,961 Prozent. Bei 14 931,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 4,58 Prozent auf 1,60 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,83 Prozent auf 0,08 CHF), ONE swiss bank (+ 2,34 Prozent auf 3,50 CHF), Idorsia (+ 2,16 Prozent auf 1,56 CHF) und Aluflexpack (+ 1,59 Prozent auf 7,68 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-7,89 Prozent auf 0,35 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,57 Prozent auf 0,08 CHF), ObsEva (-4,94 Prozent auf 0,05 CHF), Kinarus (-3,33 Prozent auf 0,01 CHF) und Spexis (-3,08 Prozent auf 0,25 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 962 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,570 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

