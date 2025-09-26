H B Fuller hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

H B Fuller hat am 24.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte H B Fuller 0,980 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 892,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 917,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at