26.09.2025 06:31:29
H B Fuller hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
H B Fuller hat am 24.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte H B Fuller 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 892,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 917,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
