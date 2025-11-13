H Lundbeck A-S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

H Lundbeck A-S hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 DKK, nach 0,780 DKK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Milliarden DKK – ein Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem H Lundbeck A-S 5,73 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at