SJW CorpShs Aktie
WKN: 939072 / ISIN: US7843051043
|
28.10.2025 01:47:42
H2O America Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - H2O America (HTO) revealed earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $45.13 million, or $1.27 per share. This compares with $38.65 million, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, H2O America reported adjusted earnings of $45.45 million or $1.27 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.18 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $240.55 million from $225.06 million last year.
H2O America earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.13 Mln. vs. $38.65 Mln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.17 last year. -Revenue: $240.55 Mln vs. $225.06 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SJW CorpShsmehr Nachrichten
|
27.07.25
|Ausblick: SJW zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SJW CorpShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SJW CorpShs
|43,20
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen ghen stärker in den Feierabend - neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen konnten neue Rekorde erklimmen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.