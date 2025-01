Habeck lobt Scholz' Kritik an Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck unterstützt die Kritik von Kanzler Olaf Scholz (SPD) an den jüngsten Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump . "Er hat ja völlig recht. Ich würde da Friedrich Merz kritisieren. Wie begegnen wir Donald Trump europäisch, geschlossen und stark? Aber doch nicht im Gestus der Unterwerfung", sagte Habeck im ARD-"Bericht aus Berlin".

Scholz hatte Trump nach dessen Drohungen gegen Grönland und Panama öffentlich an das internationale Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen erinnert und dies auf dem SPD-Parteitag am Wochenende noch einmal wiederholt. Merz hatte vor einem erhobenen Zeigefinger Richtung USA gewarnt und gesagt: "Also wenn man sich Kredit verspielen will, dann muss man es genau so machen." Er empfahl ein geschlossenes Auftreten der EU gegenüber Trump.

Darin ist sich Habeck mit Merz allerdings wiederum einig, zumal Grönland zu Dänemark gehört. Dies gelte aber auch, weil andere Drohungen Trumps, etwa mit Zöllen, vor allem Deutschland als Exportnation treffen könnten, erklärte er. "Wir brauchen da die Solidarität der Europäer." Die sei nicht zu bekommen, wenn man um Hilfe bitte, sobald es gegen Deutschland gehe, sich ansonsten aber heraushalte. "Deutschland muss sich dienend, führend in die Verantwortung Europas stellen."/and/DP/mis