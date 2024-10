Habeck macht bei EU-Handelsabkommen mit Indien Druck

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Auftakt seiner Indien-Reise hat Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einen zügigen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien gedrungen. "Seit 20 Jahren wird darüber verhandelt, das ist nicht gerade Deutschlandtempo. Mal gucken, ob wir ein paar Knoten lösen können", sagte der Grünen-Politiker vor seiner Abreise nach Neu-Delhi. Er wird dort an der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft und am Freitag an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnehmen, zu denen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Kabinettsmitglieder in der indischen Hauptstadt erwartet werden.

Habeck und Arbeitsminister Hubertus Heil flogen heute bereits vor. Für Heil geht es um die Anwerbung von Fachkräften aus Indien. Das bevölkerungsreichste Land der Welt sei dabei ein "idealer Partner", sagte der SPD-Politiker. "In Indien kommen pro Monat eine Million Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt." Vergangenen Mittwoch beschloss das Kabinett eine Strategie zur leichteren Anwerbung von Fachkräften aus Indien, deren Umsetzung bei der Reise vorangetrieben werden soll.

Am Donnerstag bricht Kanzler Scholz zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach Indien auf. Außerdem nehmen am Freitag Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) an den Regierungskonsultationen teil./mfi/DP/men