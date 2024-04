Habeck warnt nach Iran-Angriff vor Flächenbrand

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck warnt nach dem Schlag Irans gegen Israel vor einer Ausweitung des Konflikts. "Wir verurteilen diesen Angriff auf Israel klar und deutlich", erklärte der Grünen-Politiker am Sonntag in einem auf dem Instagram-Kanal seines Wirtschaftsministeriums verbreiteten Zitat. "Unsere Solidarität gilt Israel. Es darf nicht zu einem Flächenbrand in der Region kommen."/hrz/DP/zb