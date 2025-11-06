Hackett Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hackett Group veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,36 Prozent auf 73,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at