Hagar Hf legte Quartalsergebnis vor

Hagar Hf stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 ISK. Im Vorjahresviertel hatte Hagar Hf 1,06 ISK je Aktie erwirtschaftet.

Hagar Hf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,79 Milliarden ISK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,12 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at