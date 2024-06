Hagen Rickmann wird neuer Geschäftskunden-Chef  

Der Aufsichtsrat der Vodafone GmbH hat Hagen Rickmann mit Wirkung zum 01.03.2025 zum neuen Geschäftsführer seiner Firmenkundensparte ernannt. Er wird für Vodafone das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und in der Türkei verantworten. Alexander Saul, der den B2B-Bereich in Deutschland bislang verantwortet hat, wird das Unternehmen – wie bereits angekündigt – nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Vodafone Management: Hagen Rickmann wird zu 01.03.2025 Geschäftsführer des Firmenkundengeschäfts von Vodafone DeutschlandHagen Rickmann wird am 1. November 2024 zu Vodafone stoßen und als Business Director das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und in der Türkei verantworten und dabei an Marika Auramo berichten, die ihre neue Rolle als CEO Vodafone Business am 1. Juli 2024 antritt. Mit Wirkung zum 1. März 2025 wird Rickmann als Geschäftsführer des Firmenkundengeschäfts der Vodafone GmbH zusätzlich auch die operative Veranwortung übernehmen. Als solcher wird er an Marcel de Groot berichten. Für die Zeit des Übergangs wird in Deutschland Zoltan Bickel die Leitung des Bereichs interimistisch übernehmen. „Mit Hagen Rickmann gewinnen wir einen der angesehensten, deutschen Telekommunikations-Manager für Team Rot“, so Vodafone Deutschland CEO Marcel de Groot. „Gemeinsam mit Hagen werden wir die Digitalisierung unserer Wirtschaft weiter vorantreiben. Und damit zugleich das Wachstum unserer erfolgreichen Firmenkundensparte weiter befeuern. Hierfür investieren wir gruppenweit noch in diesem Geschäftsjahr zusätzliche 250 Millionen Euro in digitale Produkte und Services für unsere Kunden – und stellen in Deutschland rund 120 neue Experten ein.“ Alexander Saul blickt auf 25 Jahre Vodafone zurück, elf davon in Geschäftsführungs-Positionen. Er wird das Unternehmen Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Vodafone Management: Alexander Saul, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft bei Vodafone Deutschland, wird das Unternehmen Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich danke Alex für mehr als ein viertel Jahrhundert bei Vodafone und unsere lange und freundschaftliche Zusammenarbeit – in Deutschland wie in Holland“, so Marcel de Groot. „Vor allem aber danke ich ihm für seine Leistungen im Geschäftskundenbereich. Seit dessen Übernahme hat Alex die Sparte wieder beständig in nachhaltiges Wachstum gedreht. Er hinterlässt ein gut bestelltes Haus und hat neue Wachstumsprogramme an den Start gebracht. Das gesamte Team Rot wünscht Alex für seine Zukunft alles erdenklich Gute.“Über Hagen RickmannHagen Rickmann kommt von der Telekom Deutschland, wo er zuletzt neun Jahre als Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung die Geschäftskundensparte leitete. Zuvor war Hagen Rickmann von 2009 bis 2015 als Director Sales Global, Director Service & Global Operations und Mitglied der Geschäftsführung sowie als Senior Vice President Global Portfolio, Innovation & Strategic Management bei T-Systems tätig. Von 2002 bis 2009 wirkte der Telko- und Digital-Experte in verschiedenen Rollen als Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Hewlett-Packard & Electronic Data Systems in der EMEA Region. Hagen Rickmann studierte Betriebswirtschaft an der Universität Hamburg und Karlsruhe. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg. Der Beitrag Hagen Rickmann wird neuer Geschäftskunden-Chef erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel