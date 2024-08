Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat am 19.08.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 623,84 Milliarden KZT in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref einen Umsatz von 577,64 Milliarden KZT eingefahren.

Redaktion finanzen.at