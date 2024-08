Halyk Savings Bank of Kazakhstan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 19.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,39 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 693,26 KZT gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 325,23 Milliarden KZT ausgegangen.

Redaktion finanzen.at