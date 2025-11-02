HANDS CORPORATION Aktie

HANDS CORPORATION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 19:47:15

Hamas hands over bodies of three Israeli hostages

The militant group said the bodies were found in a tunnel in southern Gaza. Eight other bodies of hostages kidnapped by Hamas on October 7, 2023, have not yet been returned.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HANDS CORPORATION LTD. Registered Shsmehr Nachrichten