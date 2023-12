Hamas: Vermittler in Gesprächen zu Feuerpause im Gaza-Krieg

BEIRUT (dpa-AFX) - Vermittler im Gaza-Krieg sind nach Aussagen der islamistischen Hamas in "ernsthaften Gesprächen über eine Feuerpause". Ein hochrangiger Hamas-Funktionär sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, es werde keinen Austausch von Geiseln und Gefangenen geben, bevor eine Waffenruhe in Kraft trete.

Hamas-Chef Ismail Hanija hatte zuvor gesagt, er sei offen für Gespräche zu "allen Ideen oder Initiativen, die zur Beendigung der Aggressionen führen". Gemeint sind die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen als Reaktion auf einen brutalen Terrorüberfall der Hamas und anderer Extremisten auf Israel am 7. Oktober. Die Hamas sei offen für Gespräche, die zu einem "politischen Weg führen könnten, der das Recht des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt sichert", schrieb die Gruppierung auf ihrem Telegram-Kanal.

Unter der Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA hatten sich Israel und die islamistische Hamas Ende November auf eine mehrtägige Feuerpause im Gaza-Krieg geeinigt, was zur Freilassung von Geiseln und zur Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen führte. Vor allem Katar hatte dabei im Namen der Hamas vermittelt./arj/DP/men