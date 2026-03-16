Hamee präsentierte Quartalsergebnisse

Hamee hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,24 JPY. Ein Jahr zuvor waren 25,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at