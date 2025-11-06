Hamilton Lane A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hamilton Lane A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet.

Hamilton Lane A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 150,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at