Kader Holdings Aktie
WKN: 878119 / ISIN: BMG5206W1038
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17.11.2026 10:15:04
Hamilton Lane holt ehemaligen Credit-Suisse-Kader
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Der US-amerikanische Private-Markets-Spezialist Hamilton Lane hat einen neuen Verantwortlichen für den Schweizer Markt ernannt. Er kommt von der Deutschen Bank und war zuvor mehr als sechzehn Jahre für die Credit Suisse tätig.
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|Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-
|79,50
|-3,64%
|UBS
|42,14
|-2,70%
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