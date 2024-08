Hampton Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hampton Financial hat am 30.07.2024 das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hampton Financial -0,030 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at