Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Der Handel in Europa verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 4 913,69 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,236 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent fester bei 4 918,63 Punkten, nach 4 915,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 910,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 935,11 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,051 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.05.2024, den Wert von 5 059,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 5 081,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 305,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,88 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Kering (+ 5,23 Prozent auf 343,33 EUR), SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,91 Prozent auf 193,85 EUR), Siemens (+ 0,66 Prozent auf 170,34 EUR) und Eni (+ 0,57 Prozent auf 14,33 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-4,31 Prozent auf 18,53 EUR), Ferrari (-1,77 Prozent auf 383,70 EUR), AXA (-1,13 Prozent auf 30,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,97 Prozent auf 3,49 EUR) und Infineon (-0,92 Prozent auf 34,06 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 213 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 373,830 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at