Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Donnerstag stand der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,03 Prozent im Minus bei 4 811,83 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,600 Prozent tiefer bei 4 832,68 Punkten in den Handel, nach 4 861,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 767,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 832,68 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,442 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 4 935,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 939,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 391,30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,63 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2,06 Prozent auf 27,53 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 6,69 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,79) Prozent auf 24,21 EUR), SAP SE (+ 0,72 Prozent auf 195,22 EUR) und Eni (+ 0,52 Prozent auf 14,03 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-8,86 Prozent auf 16,66 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 30,48 EUR), UniCredit (-1,94 Prozent auf 38,18 EUR), Siemens (-1,53 Prozent auf 168,82 EUR) und adidas (-1,50 Prozent auf 229,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 366 451 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 345,485 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at