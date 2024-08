Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Mittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 4 372,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,007 Prozent tiefer bei 4 370,77 Punkten in den Handel, nach 4 371,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 389,43 Punkte, das Tagestief hingegen 4 370,77 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,469 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 4 577,60 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 4 522,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 980,95 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,86 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 3,11 Prozent auf 25,90 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 58,16 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,13 Prozent auf 28,13 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,05 Prozent auf 442,00 EUR) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 129,85 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,63 Prozent auf 48,49 GBP), Roche (-0,54 Prozent auf 277,90 CHF), AstraZeneca (-0,26 Prozent auf 128,86 GBP), National Grid (-0,08 Prozent auf 9,86 GBP) und Diageo (-0,06 Prozent auf 24,66 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 222 904 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 528,052 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

