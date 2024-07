Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

Der STOXX 50 notierte am Freitag im Plus.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent höher bei 4 449,65 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 408,10 Zählern und damit 0,079 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 411,57 Punkte).

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 408,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 453,03 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,530 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 518,92 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Stand von 4 422,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, stand der STOXX 50 bei 3 973,55 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,74 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 3,06 Prozent auf 286,00 CHF), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 134,90 CHF), Reckitt Benckiser (+ 2,44 Prozent auf 44,86 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,07 Prozent auf 48,22 CHF) und GSK (+ 1,94 Prozent auf 15,53 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BASF (-2,31 Prozent auf 43,74 EUR), Nestlé (-1,01 Prozent auf 87,92 CHF), UniCredit (-0,35 Prozent auf 38,05 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,10 Prozent auf 63,02 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,24 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17 218 707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 533,662 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at