Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen

Am Freitag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,89 Prozent auf 26 459,51 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 244,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,184 Prozent auf 26 016,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 968,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 492,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 016,40 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 4,32 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, lag der MDAX noch bei 24 976,80 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2023, den Wert von 27 518,51 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 25 509,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,86 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 4,55 Prozent auf 34,04 EUR), Jungheinrich (+ 3,50 Prozent auf 28,40 EUR), CTS Eventim (+ 3,36 Prozent auf 63,05 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,26 Prozent auf 5,95 EUR) und Delivery Hero (+ 3,23 Prozent auf 33,26 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Telefonica Deutschland (+ 0,04 Prozent auf 2,35 EUR), Stabilus SE (+ 0,08 Prozent auf 59,95 EUR), LANXESS (+ 0,25 Prozent auf 23,96 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,32 Prozent auf 93,35 EUR) und SMA Solar (+ 0,44 Prozent auf 57,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 531 228 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,359 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at