Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich

Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,82 Prozent auf 25 461,96 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,094 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,541 Prozent auf 25 390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 354,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 522,09 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der DAX mit 25 817,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 378,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,76 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2,81 Prozent auf 70,94 EUR), Brenntag SE (+ 2,56 Prozent auf 60,86 EUR), HOCHTIEF (+ 2,54 Prozent auf 412,40 EUR), Henkel vz (+ 2,32 Prozent auf 73,32 EUR) und Merck (+ 2,17 Prozent auf 139,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent auf 365,70 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 40,91 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 499 712 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at