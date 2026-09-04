WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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MDAX-Performance im Blick 04.09.2026 12:26:57

Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus

Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus

Der MDAX befindet sich heute im Aufwind.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent auf 32 408,12 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 354,747 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,288 Prozent auf 32 349,86 Punkte an der Kurstafel, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 337,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 32 469,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,52 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 32 559,91 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 32 801,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der MDAX bei 29 792,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,61 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,52 Prozent auf 72,70 EUR), thyssenkrupp (+ 4,48 Prozent auf 14,92 EUR), Salzgitter (+ 3,42 Prozent auf 59,00 EUR), Siltronic (+ 3,40 Prozent auf 77,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 36,58 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-4,32 Prozent auf 35,84 EUR), WACKER CHEMIE (-2,37 Prozent auf 92,55 EUR), LANXESS (-2,22 Prozent auf 15,45 EUR), Nemetschek SE (-2,08 Prozent auf 65,85 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,23 Prozent auf 41,66 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 965 862 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,485 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,00 1,32% AIXTRON SE
flatexDEGIRO AG 35,94 -4,11% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,44 0,16% freenet AG
FUCHS SE VZ 42,48 1,14% FUCHS SE VZ
LANXESS AG 15,43 -1,66% LANXESS AG
Nemetschek SE 63,45 -6,48% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,02 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,31 -1,34% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 60,15 5,71% Salzgitter
Siltronic AG 78,25 3,71% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,65 5,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,12 5,63% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 91,90 -2,70% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 355,32 0,30%

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