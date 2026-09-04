WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Performance im Blick
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04.09.2026 12:26:57
Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus
Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent auf 32 408,12 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 354,747 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,288 Prozent auf 32 349,86 Punkte an der Kurstafel, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 337,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 32 469,86 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,52 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 32 559,91 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 32 801,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der MDAX bei 29 792,44 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,61 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,52 Prozent auf 72,70 EUR), thyssenkrupp (+ 4,48 Prozent auf 14,92 EUR), Salzgitter (+ 3,42 Prozent auf 59,00 EUR), Siltronic (+ 3,40 Prozent auf 77,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 36,58 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-4,32 Prozent auf 35,84 EUR), WACKER CHEMIE (-2,37 Prozent auf 92,55 EUR), LANXESS (-2,22 Prozent auf 15,45 EUR), Nemetschek SE (-2,08 Prozent auf 65,85 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,23 Prozent auf 41,66 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 965 862 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,485 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,00
|1,32%
|flatexDEGIRO AG
|35,94
|-4,11%
|freenet AG
|24,44
|0,16%
|FUCHS SE VZ
|42,48
|1,14%
|LANXESS AG
|15,43
|-1,66%
|Nemetschek SE
|63,45
|-6,48%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,02
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,31
|-1,34%
|Salzgitter
|60,15
|5,71%
|Siltronic AG
|78,25
|3,71%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,65
|5,60%
|thyssenkrupp AG
|15,12
|5,63%
|WACKER CHEMIE AG
|91,90
|-2,70%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 355,32
|0,30%
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