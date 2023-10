Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Um 09:12 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 12 602,59 Punkte zurück. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 105,074 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,455 Prozent tiefer bei 12 620,87 Punkten in den Handel, nach 12 678,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 12 597,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 620,87 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 080,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 13 225,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, lag der SDAX bei 10 527,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 4,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 980,54 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Varta (+ 1,74 Prozent auf 17,88 EUR), Klöckner (+ 0,83 Prozent auf 6,67 EUR), SFC Energy (+ 0,53 Prozent auf 19,14 EUR), adesso SE (+ 0,41 Prozent auf 98,20 EUR) und Energiekontor (+ 0,41 Prozent auf 73,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Schaeffler (-6,87 Prozent auf 5,08 EUR), Drägerwerk (-2,02 Prozent auf 43,55 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,82 Prozent auf 32,32 EUR), TRATON (-1,67 Prozent auf 19,45 EUR) und secunet Security Networks (-1,59 Prozent auf 186,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 279 597 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,890 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at