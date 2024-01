Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent stärker bei 3 276,15 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 481,385 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 3 243,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 235,27 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 243,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 278,10 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, lag der TecDAX noch bei 3 288,57 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bei 3 035,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 157,72 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,58 Prozent auf 26,60 EUR), Bechtle (+ 3,08 Prozent auf 44,90 EUR), CANCOM SE (+ 2,41 Prozent auf 28,04 EUR), JENOPTIK (+ 2,32 Prozent auf 26,48 EUR) und ATOSS Software (+ 2,14 Prozent auf 215,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ADTRAN (-2,83 Prozent auf 7,20 USD), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 22,37 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,17 Prozent auf 2,35 EUR), United Internet (+ 0,18 Prozent auf 22,80 EUR) und freenet (+ 0,31 Prozent auf 25,76 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 760 032 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 166,144 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,53 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at