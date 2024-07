Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Am Freitag steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,27 Prozent im Plus bei 8 245,62 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,558 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 223,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 223,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 223,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 276,31 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,508 Prozent nach oben. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 8 215,48 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 7 995,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 416,11 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,79 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rightmove (+ 3,07 Prozent auf 5,77 GBP), Next (+ 1,41 Prozent auf 90,36 GBP), Frasers Group (+ 1,41 Prozent auf 8,64 GBP), AstraZeneca (+ 1,29 Prozent auf 122,56 GBP) und Taylor Wimpey (+ 1,28 Prozent auf 1,56 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil United Utilities (-3,15 Prozent auf 10,60 GBP), Severn Trent (-2,03 Prozent auf 26,60 GBP), Schroders (-1,70 Prozent auf 3,81 GBP), Rentokil Initial (-1,60 Prozent auf 4,67 GBP) und Land Securities Group (-1,36 Prozent auf 6,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 27 915 207 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 222,404 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at