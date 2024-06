Handel in London: FTSE 100 legt zum Start zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwoch fort.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,54 Prozent auf 8 191,49 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 147,81 Punkten in den Handel, nach 8 147,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 191,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 147,81 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 433,76 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 747,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 570,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 15,87 Prozent auf 4,81 GBP), StJamess Place (+ 2,17 Prozent auf 5,19 GBP), Standard Chartered (+ 1,91 Prozent auf 7,35 GBP), NatWest Group (+ 1,65 Prozent auf 3,09 GBP) und RS Group (+ 1,41 Prozent auf 7,19 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Legal General (-4,44 Prozent auf 2,32 GBP), Ocado Group (-1,57 Prozent auf 3,46 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,18 Prozent auf 4,79 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,30 Prozent auf 8,90 GBP) und Burberry (-0,30 Prozent auf 10,07 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 7 881 097 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,657 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at