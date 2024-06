Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 8 237,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,548 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 272,46 Punkten, nach 8 272,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 282,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 188,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 416,45 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Wert von 7 882,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 559,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Phoenix Group (+ 4,16 Prozent auf 5,16 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,31 Prozent auf 150,65 GBP), United Utilities (+ 1,62 Prozent auf 10,10 GBP), Haleon (+ 1,46 Prozent auf 3,34 GBP) und Burberry (+ 1,32 Prozent auf 9,85 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-4,10 Prozent auf 20,58 GBP), ConvaTec (-2,55 Prozent auf 2,37 GBP), Glencore (-1,99 Prozent auf 4,55 GBP), Pershing Square (-1,95 Prozent auf 42,26 GBP) und NatWest Group (-1,78 Prozent auf 3,15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 235 750 835 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,992 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,97 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at