Handel in Moskau: RTS am Mittag in Rot

Der RTS gibt im MICEX-Handel um 12:00 Uhr um 0,79 Prozent auf 1 104,25 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,571 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0,270 Prozent schwächer bei 1 110,03 Punkten, nach 1 113,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 103,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 111,78 Punkten.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Der RTS lag noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 1 006,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 004,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, betrug der RTS-Kurs 1 113,93 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 14,66 Prozent zu Buche. Das RTS-Jahreshoch steht derzeit bei 1 114,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im RTS aktuell

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Rostelecom PJSC Pref (+ 1,38 Prozent auf 73,70 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,30 Prozent auf 77,84 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,27 Prozent auf 58,78 RUB), Novolipetsk Steel (+ 0,64 Prozent auf 195,84 RUB) und Surgutneftegas (+ 0,55 Prozent auf 32,75 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil Mechel (-1,65 Prozent auf 296,91 RUB), Severstal (-1,37 Prozent auf 1 356,40 RUB), TMK (-1,20 Prozent auf 224,24 RUB), NOVATEK (-1,16 Prozent auf 1 604,60 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-1,05 Prozent auf 39,51 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 28 613 680 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,395 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

RTS-Fundamentaldaten

Unter den RTS-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gazprom PJSC-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 49,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

