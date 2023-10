Handel in Moskau: RTS am Mittag mit Abgaben

Am Freitag geht es im RTS um 12:00 Uhr via MICEX um 0,17 Prozent auf 980,92 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,672 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,447 Prozent auf 978,21 Punkte an der Kurstafel, nach 982,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 983,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 975,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang einen Verlust von 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wurde der RTS mit 1 038,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der RTS noch bei 970,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 044,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,85 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. 900,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Bashneft Pref (+ 1,67 Prozent auf 1 491,50 RUB), Mechel (+ 1,24 Prozent auf 219,44 RUB), Bashneft (+ 1,04 Prozent auf 1 984,00 RUB), Yandex (+ 0,30 Prozent auf 2 487,40 RUB) und ALROSA (+ 0,24 Prozent auf 73,96 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil TMK (-1,83 Prozent auf 205,50 RUB), Federal Grid (-1,48 Prozent auf 0,11 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-1,44 Prozent auf 0,82 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1,34 Prozent auf 2,21 RUB) und Magnit (-0,92 Prozent auf 5 375,50 RUB) unter Druck.

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 24 939 770 000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,501 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at