Handel in Moskau: RTS am Nachmittag auf grünem Terrain

Mit dem RTS geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:00 Uhr erhöht sich der RTS im MICEX-Handel um 0,90 Prozent auf 1 089,58 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 7,658 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,044 Prozent fester bei 1 080,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 079,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 074,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 089,98 Zählern.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der RTS bislang einen Gewinn von 0,204 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der RTS-Kurs 1 007,58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 055,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, lag der RTS bei 1 118,19 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,13 Prozent zu. Bei 1 107,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell PIK (+ 2,23 Prozent auf 723,30 RUB), Rosneft Oil Company (+ 1,51 Prozent auf 583,25 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,41 Prozent auf 7 251,50 RUB), LSR (+ 1,38 Prozent auf 673,80 RUB) und Mechel (+ 1,32 Prozent auf 270,33 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen Surgutneftegas (-1,44 Prozent auf 32,21 RUB), Federal Grid (-1,39 Prozent auf 0,13 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,29 Prozent auf 39 680,00 RUB), Surgutneftegas Pref (-0,69 Prozent auf 56,15 RUB) und Acron (-0,69 Prozent auf 18 800,00 RUB).

Die meistgehandelten Aktien im RTS

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 48 905 010 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der RTS-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Im Index bietet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at