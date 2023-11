Handel in Moskau: RTS sackt am Mittag ab

Am Dienstag verliert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0,59 Prozent auf 1 110,80 Punkte. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 6,399 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,216 Prozent auf 1 115,02 Punkte an der Kurstafel, nach 1 117,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 115,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 104,51 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 1 034,11 Punkten auf. Der RTS verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2023, den Stand von 1 009,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 170,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 15,34 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch beträgt derzeit 1 117,58 Punkte. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

RTS-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell Phosagro (+ 0,59 Prozent auf 6 853,00 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 0,43 Prozent auf 279,85 RUB), Bashneft (+ 0,31 Prozent auf 2 250,00 RUB), Bashneft Pref (+ 0,21 Prozent auf 1 707,00 RUB) und Magnit (-0,17 Prozent auf 6 050,50 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen SOLLERS (-7,71 Prozent auf 724,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-4,53 Prozent auf 37 120,00 RUB), Mvideo PJSC (-3,24 Prozent auf 188,40 RUB), LSR (-2,32 Prozent auf 680,60 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (-2,27 Prozent auf 0,79 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via MICEX 49 520 020 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie sticht im RTS mit einer Marktkapitalisierung von 6,396 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

