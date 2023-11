Handel in Moskau: So bewegt sich der RTS aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am Nachmittag.

Am Freitag notiert der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,24 Prozent schwächer bei 1 106,24 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,592 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,034 Prozent auf 1 108,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 108,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1 110,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 104,00 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 996,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, notierte der RTS bei 1 017,71 Punkten. Der RTS stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 1 150,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 14,86 Prozent. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 114,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Bashneft (+ 5,26 Prozent auf 2 232,50 RUB), Mechel (+ 4,21 Prozent auf 321,39 RUB), Bashneft Pref (+ 2,98 Prozent auf 1 678,50 RUB), Rosneft Oil Company (+ 2,36 Prozent auf 596,85 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 2,04 Prozent auf 209,30 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen SOLLERS (-5,56 Prozent auf 874,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,47 Prozent auf 38 760,00 RUB), PIK (-2,22 Prozent auf 712,90 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1,95 Prozent auf 2,32 RUB) und Federal Grid (-1,65 Prozent auf 0,12 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 36 880 950 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 6,419 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die RTS-Titel auf

Unter den RTS-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at