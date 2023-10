Handel in Moskau: So bewegt sich der RTS am Nachmittag

Am Montag geht es im RTS um 15:01 Uhr via MICEX um 1,39 Prozent auf 1 094,03 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,663 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,768 Prozent höher bei 1 087,36 Punkten in den Montagshandel, nach 1 079,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Montag bei 1 084,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 098,78 Punkten erreichte.

RTS-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 007,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der RTS bei 1 033,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der RTS bei 1 113,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Surgutneftegas Pref (+ 1,87 Prozent auf 57,42 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 1,35 Prozent auf 2,39 RUB), Severstal (+ 1,32 Prozent auf 1 380,80 RUB), Surgutneftegas (+ 1,30 Prozent auf 33,21 RUB) und Mvideo PJSC (+ 1,24 Prozent auf 195,20 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil LSR (-1,75 Prozent auf 696,60 RUB), Bashneft Pref (-1,29 Prozent auf 1 605,00 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,06 Prozent auf 279,15 RUB), Magnit (-1,04 Prozent auf 5 952,50 RUB) und ALROSA (-0,96 Prozent auf 70,06 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 007 970 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,487 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at