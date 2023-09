Handel in Moskau: So entwickelt sich der RTS am Nachmittag

Am Freitag fällt der RTS um 15:00 Uhr via MICEX um 0,34 Prozent auf 1 007,62 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 7,659 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,099 Prozent auf 1 012,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 011,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 005,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 014,79 Punkten verzeichnete.

RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 0,843 Prozent aufwärts. Der RTS notierte noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bei 1 059,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der RTS mit 1 006,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 072,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,62 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1 091,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Surgutneftegas Pref (+ 2,46 Prozent auf 54,46 RUB), Surgutneftegas (+ 1,58 Prozent auf 30,50 RUB), LSR (+ 1,53 Prozent auf 702,20 RUB), Sberbank Pref (+ 0,99 Prozent auf 259,83 RUB) und Sberbank (+ 0,92 Prozent auf 260,03 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil VSMPO-AVISMA (-3,86 Prozent auf 43 360,00 RUB), SOLLERS (-2,77 Prozent auf 982,50 RUB), Cherkizovo (-2,25 Prozent auf 4 183,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1,57 Prozent auf 2,32 RUB) und Gazprom PJSC (-1,41 Prozent auf 167,19 RUB).

Welche RTS-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 71 810 430 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,466 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie hat mit 0,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Mit 55,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

