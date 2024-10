Handel in New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Um 18:01 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,19 Prozent auf 20 281,17 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,429 Prozent tiefer bei 20 154,83 Punkten in den Handel, nach 20 241,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 142,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 298,01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 237,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 211,36 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Stand von 15 241,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,59 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fastenal (+ 8,47 Prozent auf 75,92 USD), Moderna (+ 4,63 Prozent auf 59,46 USD), Zscaler (+ 3,61 Prozent auf 202,56 USD), Enphase Energy (+ 3,14 Prozent auf 102,30 USD) und Paccar (+ 2,81 Prozent auf 106,53 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-8,15 Prozent auf 219,30 USD), Broadcom (-2,60 Prozent auf 180,86 USD), Align Technology (-2,42 Prozent auf 224,10 USD), Adobe (-0,92 Prozent auf 498,94 USD) und Workday A (-0,76 Prozent auf 243,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 525 057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,191 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at